التحالف: قصفنا موقعا عسكريا لنظام الأسد دفاعا عن النفس

أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة داعش العقيد، شون ريان، أن قصف التحالف لموقع عسكري للنظام السوري كان دفاعا عن النفس.

وأوضح في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أميركية أن قوات التحالف تعرضت لإطلاق نار من موقع للنظام في الضفة الغربية لنهر الفرات.

ونقل إعلام النظام السوري أن طائرات تابعة للتحالف قصفت في وقت متأخر من مساء السبت موقعاً عسكرياً في ريف مدينة البوكمال شرق البلاد، ما أدى إلى سقوط جريحين.

وذكرت وكالة "سانا" السورية، أن مجموعات إرهابية من تنظيم "داعش" قامت بالتزامن مع ضربة التحالف بالهجوم من محور بلدة الباغوز على نقاط عسكرية في المنطقة.