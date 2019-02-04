قمة تجمع رؤساء روسيا وتركيا وإيران في سوتشي

أعلن الكرملين عن عقد قمة ثلاثية بين الرؤساء الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني، في 14 فبراير في مدينة سوتشي الروسية.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، ردا على سؤال بهذا الشأن: "نعم، هناك خطط لذلك"، مضيفا: "ستعقد أيضا قمة روسية تركية في هذا اليوم في سوتشي".

وعقد زعماء الدول الثلاث قمتهم السابقة في العاصمة التركية أنقرة.

وآخر اجتماع بين الرئيسين الروسي والتركي في موسكو كان بتاريخ 23 يناير الماضي، ناقشا خلاله التسوية السياسية للأزمة في سوريا عبر مفاوضات أستانا، والتي تشارك فيها روسيا وتركيا وإيران.