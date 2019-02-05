باسيل يهاجم لاجئي سوريا ويحذر أوروبا من خطرهم

هاجم وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، اللاجئين السوريين في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري العربي-الأوروبي.

واعتبر باسيل أن مليونا ونصف المليون نازح سوري أرهقوا لبنان مادياً بخسائر وصلت إلى 40% من ناتجه القومي.

وحذر الأوروبيين بأنهم إذا اعتقدوا بأن إبقاء النازحين في البلدان المجاورة لسوريا يبعدهم عنهم فهم مخطؤون.

وأشار إلى أن أقرب طريق لذهاب اللاجئين إلى أوروبا هو ببقائهم في بلدان المتوسط، والسبيل الوحيد لعدم ذهابهم إليكم هو في عودتهم.

ورأى أن لبنان لن يبقى في ظل فكرة إدماج السوريين على أرضه.

وحذر الأوروبيين مرة أخرى من أن هذا الأمر فيه مزيد من خطر الإرهاب عليكم.