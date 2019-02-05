جنرال أميركي: داعش سيفقد كل مواقعه بسوريا قبل انسحابنا 

قال الجنرال جوزيف فوتيل رئيس القيادة المركزية الأميركية الذي يتولى الإشراف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، إن تنظيم #داعش سيفقد كل مواقعه في #سوريا قبل #الانسحاب_الأميركي.

وحذر الجنرال الأميركي في الوقت ذاته، من أن تنظيم داعش سيشكل تهديدا دائما بعد انسحاب أميركي مقرر من سوريا، قائلا إن التنظيم المتشدد مازال يحتفظ بقادة ومقاتلين ووسطاء وموارد، مما سيغذي قدرته على مواصلة القتال.

وأردف فوتيل أن ترمب لم يشاوره قبل قراره الانسحاب من سوريا.

وتمثل تصريحات الجنرال جوزيف فوتيل أحدث تحذير من جانب مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين بشأن خطر استئناف داعش في أعقاب الانسحاب الأميركي المزمع من سوريا الذي أمر به الرئيس دونالد ترمب في ديسمبر/كانون الأول.

وقال فوتيل في جلسة بمجلس الشيوخ "يتعين علينا مواصلة الضغط على هذه الشبكة...فهي لديها القدرة على العودة إن لم نفعل".

وأضاف أن الأراضي الواقعة تحت سيطرة داعش تراجعت لأقل من 20 ميلا مربعا وأن القوات التي تساندها الولايات المتحدة ستستعيدها قبل الانسحاب الأميركي.