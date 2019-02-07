أردوغان يدعو لاتخاذ خطوات "سريعة" بشأن المنطقة الآمنة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنه يجب اتخاذ خطوات بشأن إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا بأسرع ما يمكن.

وقال أردوغان في خطاب أمام أعضاء غرفة التجارة الأميركية والمجلس التركي الأميركي، إن تركيا تملك كل الوسائل اللازمة لإقامة المنطقة الآمنة بنفسها ما دام حلفاؤها سيقدمون لها الدعم اللوجستي.

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ودعا الرئيس التركي إلى اتخاذ خطوات من أجل إنشاء شقق سكنية للاجئين في المناطق الآمنة في سوريا. وأشار في هذا السياق إلى أن المناطق التي وفّرت تركيا الأمن فيها بسوريا هي الأكثر استقراراً.

وفي سياق متصل، أكد أردوغان استعداد تركيا لتولي مسؤولية مكافحة الإرهاب في المناطق السورية التي ستنسحب منها الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد أعلن الأربعاء، أنه لا توجد تفاصيل واضحة تذكر بشأن منطقة آمنة محتملة تأمل تركيا في إقامتها داخل سوريا.

كما كرر التصريح بأن أنقرة ستعارض أي منطقة آمنة سيتمتع فيها "الإرهابيون" بحماية.