أكراد سوريا: لا تقدم في ملف ترحيل الداعشيين الفرنسيين

صرح مسؤولون أكراد، الجمعة، بأنه لم يتم إحراز أي تقدم في المفاوضات لإعادة عشرات المواطنين الفرنسيين إلى بلادهم من أماكن احتجازهم في شمال سوريا، ومن بينهم مقاتلون مع تنظيم داعش مع عوائلهم من نساء وأطفال.

إلا أن مصدرا فرنسيا كان أوضح، الجمعة، أن ترحيل "حوالي 150 متطرفا" فرنسيا محتجزين في سوريا، إلى فرنسا بواسطة قوات خاصة أميركية بات "احتمالا مطروحا بقوة".

وقال عبد الكريم عمر، رئيس مكتب العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية، إنه لم تتصل بالمكتب أية هيئة فرنسية بشأن تسليم المواطنين الفرنسيين.

وأضاف: "بخصوص استلام المواطنين الفرنسيين من مقاتلين وأطفال ونساء، بالحقيقة لم تتواصل أي جهة فرنسية معنا. لا جديد بخصوص هذا الموضوع".

كما أكد بدران جيا كردي، المسؤول الرفيع في الإدارة الذاتية، أنه "ما من تقدم في المفاوضات" مع الدول المعنية.

وتابع: "حتى الآن لا جديد بخصوص العوائل الموجودين عندنا والمقاتلين الدواعش، خصوصا عناصر داعش فرنسا".

واستدرك: "صحيح أن هناك تصريحات ومناشدات، لكن في المفاوضات لا يوجد تقدم".

وأفادت الإدارة الكردية أنها تحتجز مئات المواطنين الأجانب، إلا أن المسؤولين الكرديين لم يكشفا عن أية أعداد محددة.

وتدعو هذه الإدارة منذ أشهر الدول المعنية إلى استعادة مواطنيها من السجناء الذين تحتجزهم.

إلا أن هذه القضية أصبحت أكثر إلحاحاً بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في كانون الأول/ديسمبر عن سحب قواته من سوريا مثيرا مخاوف من فراغ أمني في الشمال.

كما يواجه الأكراد احتمال التعرض لعملية عسكرية كبيرة هددت تركيا بشنها ضدهم، وحذروا أنهم قد لا يستطيعون في هذه الحالة الاحتفاظ بالجهاديين الأجانب في مراكز الاحتجاز.

وخلال شهرين وصل ألف أجنبي على الأقل إلى معسكر "الحول"، وهو أحد معسكرين يحتجز فيهما أجانب.

وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية بضرورة اعتماد "الشفافية" عند نقل أي من المتطرفين الأجانب المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم وأقاربهم إلى خارج سوريا.