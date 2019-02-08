مخطوفون منسيون لدى "داعش".. كابوس طفل فقد والده

"لم أر أبي منذ 5 سنوات".. هذا ما قاله طفل سوري يبلغ من العمر 11 عاماً وهو يتذكر طفولته مع والده المختطف لدى تنظيم "داعش" منذ بدايات العام 2014 حين كان ينوي السفر من كوباني (عين العرب) إلى إقليم #كردستان العراق.

وتعليقاً قالت والدة الطفل، الذي يبكي كلما سأله أحدهم عن والده: "طفلي ينهض من نومه ليلاً ويبكي"، مشيرة إلى أنه "يحلم بوالده باستمرار، وكان مقرّباً منه أكثر مني أثناء وجوده معنا".

ولعل حكاية هذا الطفل السوري، الذي ينتمي لعائلة كردية تقيم بمدينة القامشلي اليوم، ليست الوحيدة، بل هي واحدة من مئات القصص التي نجمت عن بطش #داعش إبان سيطرته على مساحات شاسعة من سوريا في الأعوام الماضية، إذ يبحث الأطفال عن آبائهم المعتقلين لديه وينتظرون عودتهم بفارغ الصبر.

وأكدت والدته في حديث مع "العربية.نت" أنها "كانت تنتظر زوجها مع كل معركة يخوضها المقاتلون الأكراد ضد التنظيم في أماكن سيطرته".

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ورفضت السيدة الكردية ذكر اسمها خوفاً من "معرفة التنظيم أو خلاياه النائمة بحديثها"، حيث تخشى أن يؤذي مقاتلو التنظيم زوجها إن كان لا يزال على قيد الحياة.

واضطرت عائلة هذا الطفل للعبور إلى تركيا، ثم عاودت الدخول في ما بعد إلى سوريا مرة أخرى، لتستقر في القامشلي في نهاية المطاف، بعد محاولة التنظيم السيطرة على مدينة كوباني منتصف أيلول/سبتمبر من العام 2014.

كذلك لم تتمكن هذه العائلة من العودة إلى كوباني بعد تدمير بيتهم خلال المعارك التي شهدتها المدينة في تلك الفترة.

واختطف تنظيم "داعش" قبل نحو خمس سنوات، المئات من الأكراد وسكان مناطقهم أثناء محاولتهم السفر إلى #حلب من بعض المدن الكردية شمال البلاد، وكذلك خلال محاولتهم السفر من تلك المدن إلى إقليم كردستان العراق، حين كان يسيطر التنظيم على بعض المناطق الريفية بضواحي محافظة #الحسكة .

ومنذ ذلك الحين، لم يُعرف مصير هؤلاء الذين تصنفهم منظمات حقوقية دولية وأخرى محلية بـ"المختطفين قسراً". كما أن بعضهم قد أعدم رمياً بالرصاص، وبث التنظيم جرائمه هذه في إصدارات مصورة.

أكثر من 800 مختطف

وفي حين تؤكد مصادر حقوقية محلية أن "أعداد هؤلاء المختطفين لدى التنظيم تصل لنحو 800"، تشير مصادر محلية أخرى إلى أن "أعدادهم أكثر من ذلك بكثير، ولكن في الواقع لا أرقام دقيقة لدينا".

وعلى الرغم من تقدّم قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف فصائل كردية ـ عربية وسريانية، تدعمها واشنطن، ضمن الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم، إلا أنها لم تستطع الكشف عن مصيرهم لغاية اللحظة.

ورفض مصدر رفيع المستوى في قوات سوريا الديمقراطية "التعليق" على هذا الأمر، وأشار إلى "أنهم يسعون للوصول إليهم ومعرفة مكانهم إن كانوا على قيد الحياة بعد".

وتتضارب المعلومات حول مصير هؤلاء المختطفين. ويبدو أن بعض الأهالي "فقدوا الأمل من عودة أبنائهم"، إذ يربطون ذلك بـ"عدم عودتهم إلى الآن رغم اقتراب المعركة ضد داعش من نهايتها".

قضية الكاهن الإيطالي

وغالبية هؤلاء المختطفين هم من أبناء مدينة كوباني، بالإضافة لعدة صحافيين ومصورين سوريين، تمكن مقاتلو التنظيم من اختطافهم أيضاً، إلى جانب عشرات الناشطين الأجانب الذين كانوا يعملون في مناطق النزاع بسوريا ومن بينهم ناشط السلام الإيطالي الكاهن باولو دالوليلو.

وبينما تحدّثت وسائل إعلام غربية عن مفاوضات بين مقاتلي التحالف الدولي وتنظيم "داعش" لإطلاق سراح الأب باولو وغيره من المختطفين الأجانب، مقابل تأمين ممرٍ آمن لبعض عناصر التنظيم العالقين في آخر جيوبه الصغيرة على الحدود مع العراق، إلا أن مصدرا كبيرا في قوات سوريا الديمقراطية نفى هذا الأمر.

وقال ريدور خليل، القيادي البارز في سوريا الديمقراطية لـ"العربية.نت": "لا نعلم إن كان الأب باولو أو الصحافي البريطاني جون كانتلي أو الممرضة النيوزيلندية على قيد الحياة أو ماتت".

وأضاف "لكن ما نعلمه أنه ليس هناك أي تفاوض مع التنظيم لأجل إيجاد مخرج آمن له من شرق سوريا".