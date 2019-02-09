التحالف يقصف 10 انتحاريين من داعش في حقل نفطي سوري

قصفت طائرات التحالف الدولي، السبت، انتحاريين من تنظيم داعش حاولوا التسلل إلى حقل العمر النفطي في ريف دير الزور السورية.

وأسفر القصف عن مقتل 10 انتحاريين من التنظيم، وفرار اثنين آخرين، فيما بدأت عمليات لتعقب الفارين الاثنين.

وكانت مجموعة انتحارية من داعش قد بدأت التسلل إلى الحقل النفطي عندما رصدتهم رادارات التحالف قبيل قصفهم.

وقال نشطاء سوريون إن مسلحي داعش هاجموا مقاتلين مدعومين أميركيا قرب حقل نفط في شرق البلاد، ما أثار غارات جوية من جانب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان من بريطانيا، أن 12 مسلحا هاجموا قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد واشتبكوا معهم لعدة ساعات حتى قتل معظم المهاجمين، وذلك في وقت مبكر من السبت.

وأفاد نشطاء آخرون، بينهم وكالة ستيب الإخبارية، بوقوع الهجوم، وأفادوا أن بعض المهاجمين استخدموا دراجات نارية ملغمة. وتركز القتال قرب حقل العمر، وهو أكبر حقول النفط السورية.

وطردت قوات سوريا الديمقراطية، مدعومة بغطاء جوي أميركي، داعش من مناطق شاسعة كان التنظيم المتطرف يسيطر عليها في شمال وشرق البلاد، ما حصر عناصره حاليا في جيب صغير قرب الحدود العراقية.