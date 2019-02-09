روسيا مستعدة للحوار مع واشنطن حول انسحابها من سوريا

أعلنت روسيا أنها مستعدة للحوار مع #واشنطن حول الانسحاب المحتمل للقوات الأميركية من سوريا.

ونقلت وكالة تاس عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، تأكيده أن لموسكو اتصالات مثمرة، بما في ذلك مع الولايات المتحدة، بخصوص التسوية في سوريا.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال، قد نقلت عن الجيش الأميركي قوله إنه يستعد لسحب كل قواته من سوريا بنهاية إبريل/نيسان القادم.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أعلن أن دول التحالف الدولي نجحت بإنهاء تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

وقال ترمب، خلال اجتماع للتحالف في واشنطن،: "قتلنا الكثير من قيادات داعش في العراق وسوريا"، مؤكداً مواصلة العمل على ملاحقة خلايا التنظيم النائمة.

وتابع: "سنعلن الأسبوع المقبل غالباً القضاء بنسبة 100% على داعش في سوريا والعراق"، لافتاً إلى أن "قواتنا ستعود مباشرة بعد القضاء على داعش".

كما أضاف: "حررنا 5 ملايين مدني من سطوة التنظيم المتطرف".