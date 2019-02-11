مقتل 16 مدنياً في غارات على آخر نقاط داعش بشرق سوريا

قتل 16 مدنياً على الأقل، بينهم سبعة أطفال، الاثنين، جراء غارات للتحالف الدولي استهدفت أطراف بلدة الباغوز، التي يسيطر تنظيم داعش على أجزاء منها، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس": "تسببت غارات للتحالف على أطراف بلدة الباغوز بمقتل 16 مدنياً هم سبعة أطفال وثماني نساء ورجل مسن، غالبيتهم من عائلات مقاتلي التنظيم، أثناء محاولتهم الفرار باتجاه الحدود العراقية".

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وذكر شاهد من رويترز أن طائرات التحالف حلقت في الأجواء فيما تصاعدت أعمدة من الدخان الأبيض من منطقة باغوز التي يسيطر عليها التنظيم على مقربة من الحدود العراقية.

وشنت قوات سوريا الديمقراطية، التي طردت داعش من مساحات كبيرة في شمال وشرق سوريا بدعم من التحالف، هجوما يوم السبت لانتزاع السيطرة على المعقل في محافظة دير الزور.

ووفقا لمصطفى بالي مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فإن المتطرفين يقاومون بضراوة وحاولوا صباح الاثنين شن هجوم مضاد مرة أخرى. وأضاف أن نحو 1500 مدني فروا من المعقل اليوم.

وراقب مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية قافلة من 17 شاحنة على الأقل تحمل رجالا ونساء وأطفالا وهي تغادر الباغوز متجهة إلى أراض تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. وقال بعض الفارين إنهم عراقيون.

وقال بالي إنه لا يزال هناك فيما يبدو كثير من المدنيين في الباغوز، مضيفا أن القوات مضطرة للتحرك بحذر ودقة في هذه المعركة.

وعلى مشارف باغوز، وقف النازحون في طوابير بانتظار استجوابهم من قوات التحالف وقوات سوريا الديمقراطية في محاولة فيما يبدو لتحديد إن كان أي منهم من المتطرفين.

وقبل شن الهجوم قالت قوات سوريا الديمقراطية إن أكثر من 20 ألف مدني رحلوا عن الباغوز في الأيام العشرة التي سبقت الهجوم.

وتعتقد قوات سوريا الديمقراطية أن ما بين 400 و600 متطرف محاصرين هناك بينهم أجانب.