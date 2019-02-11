3 فتيات سوريات يتعرضن لاعتداء في برلين.. والشرطة تحقق

فتحت شرطة برلين تحقيقاً في الاعتداء على فتاتين سوريتين في العاصمة الألمانية.

موضوع يهمك أعيدت تسمية سفينة إنقاذ ألمانية تنشط في البحر المتوسط الأحد على اسم الطفل السوري ايلان كردي الذي عثر عليه ميتا على شاطئ... الطفل "إيلان كردي".. سفينة تنقذ اللاجئين في المتوسط سوريا

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية الأحد أن رجلاً مجهول الهوية قام بلكم فتاتين سوريتين أعمارهما 15 و16 سنة، عدة مرات في الوجه بعد أن وجه لهما سبابا عنصريا ليل الجمعة. وقالت الوكالة إن الفتاتين تتلقيان العلاج في المستشفى.

وأشارت الشرطة أيضا إلى أن فتاة تبلغ من العمر 12 عاما ترتدي الحجاب تعرضت لاعتداء يوم الجمعة، حيث حاولت امرأة مجهولة نزع الحجاب عن رأسها وجذبتها من شعرها فيما كانت تردد شعارات معادية للأجانب. وفرت المرأة قبل وصول الشرطة وأصيبت الضحية بجروح طفيفة.

يذكر أن ألمانيا استقبلت أكثر من مليون طالب لجوء خلال عامي 2015 و2016.