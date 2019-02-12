تبادل 40 أسيراً بين النظام السوري وفصائل معارضة

أعلنت تركيا أن النظام السوري وفصائل معارضة تدعمها أنقرة نفذا الثلاثاء عملية تبادل أسرى في شمال سوريا.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "أُفرج عن عدد من الأشخاص كانوا معتقلين لدى فصائل معارضة أو النظام السوري بشكل متبادل ومتزامن".

موضوع يهمك أفاد مراسل "العربية" أن سيارة ملغمة انفجرت عند نقطة تفتيش على مشارف بلدة الراعي السورية قرب الحدود التركية الثلاثاء.وقال... شاهد لحظة تفجير سيارة مفخخة عند الحدود السورية التركية سوريا

وأضافت أن تبادل الأسرى حصل قرب مدينة الباب في محافظة حلب في شمال غرب سوريا ويأتي في إطار عملية أستانا للسلام التي تشارك فيها تركيا وروسيا وإيران.

وأفرج كل من النظام السوري والفصائل المعارضة عن 20 أسيرا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد إلى أن ثمة 11 امرأة بين الأسرى الذين أفرج عنهم النظام.

وحصل عملية مماثلة لتبادل الأسرى في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.