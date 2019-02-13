الأمم المتحدة: أكثر من 11 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن

أكدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الأربعاء أن أكثر من 11 ألف لاجئ سوري غادروا الأردن عائدين إلى بلدهم منذ إعادة فتح الحدود بين البلدين في منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2018.

وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية محمد الحواري لوكالة فرانس برس، إنه "منذ 15 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ولغاية العاشر من شهر شباط/فبراير الحالي عاد 11 ألفا و198 لاجئا سوريا إلى بلدهم".

وأوضح أن "هذه الأرقام مطابقة لقوائم الحكومة الأردنية (الخاصة باللاجئين السوريين العائدين) وبيانات وسجلات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين".

ويستضيف الأردن نحو 670 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد منذ اندلاع الثورة في سوريا بنحو 1,3 مليون سوري.

وفتح معبر جابر- نصيب الحدودي الرئيسي بين الأردن وسوريا في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2018 بعد نحو ثلاث سنوات على إغلاقه بسبب النزاع في سوريا.

ومن جانب آخر، قرر وزير الداخلية الأردني سمير مبيضين الأربعاء تمديد ساعات العمل بالمعبر الحدودي بين الأردن وسوريا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن "وزير الداخلية سمير المبيضين قرر تمديد العمل في مركز حدود جابر لغاية الساعة السادسة مساء (16,00 ت غ)" أي ساعتين إضافيتين يوميا.

وأوضحت أن "هذا التمديد يبدأ العمل به من اليوم وحتى إشعار آخر".

وكانت حركة النقل البري للركاب والبضائع بين البلدين تبدأ يوميا من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (06,00 ت غ) لغاية الساعة 16،00 (14,00 ت غ).

ويأتي هذا القرار بعد أن شهد المعبر حركة مرور متزايدة ودعوات لتمديد ساعات العمل به.