أردوغان: نسعى للتنسيق مع روسيا بشأن منطقة آمنة في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان، الخميس، قبل اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إن الضبابية لا تزال تخيم على الانسحاب الأميركي من #سوريا.

وأوضح أردوغان من منتجع سوتشي الروسي، أن #تركيا تريد أن تتحرك بالتنسيق مع روسيا فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة في سوريا.

موضوع يهمك نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزيري الدفاع الروسي والتركي قولهما في بيان مشترك إنهما اتفقا خلال محادثات الاثنين على... روسيا وتركيا تتحدثان عن "إجراءات حاسمة" في إدلب سوريا

جاء حديث أردوغان فيما تستعد مدينة سوتشي الروسية لاستضافة القمة الثلاثية الرابعة بين زعماء تركيا وإيران وروسيا الخميس، لبحث مستجدات القضية السورية وموضوعات مصيرية مختلف عليها بين الأطراف، على رأسها العنف المتصاعد في إدلب وانسحاب القوات الأميركية وتشكيل لجنة صياغة الدستور.

وعلى هامش الاجتماع يعقد الرئيس الروسي لقاءين منفصلين مع نظيريه التركي والإيراني في محاولة لإيجاد تقارب حول تلك المسائل الخلافية.