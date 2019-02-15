مبعوث الأمم المتحدة الجديد لسوريا متفائل بشأن الدستور

يرى مبعوث #الأمم_المتحدة الجديد لسوريا #غير_بيدرسون أن التشكيل الذي تأخر طويلا للجنة صياغة دستور جديد لـ #سوريا "فاتحة للعملية السياسية"، ويحدوه الأمل أن يراها ملتئمة في جنيف "في أقرب وقت ممكن".

وقال بيدرسون اليوم الجمعة، إن اللجنة الدستورية بحاجة للعمل "بالتوازي" مع العمل على القضايا الأخرى. وذكر الحوكمة والانتخابات بإشراف الأمم المتحدة واللاجئين والنازحين السوريين والتحديات الإنسانية وإعادة الإعمار والمعتقلين والمفقودين.

وأكد بيدرسون، في حديثه إلى المراسلين في جنيف، على الأطراف وداعميهم خلال رحلاته الأخيرة أن "بناء الثقة أمر مطلوب" ويجب احترام عمليات وقف إطلاق النار ووجوب محاربة الإرهاب وفقط إمكانية وجود حل متفاوض عليه للصراع الممتد منذ سبع سنوات.