ميركل: انسحاب أميركا من سوريا يعزز نفوذ روسيا وإيران 

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، السبت، من أن انسحاب القوات الأميركية من سوريا الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترمب، يمكن أن يعزز نفوذ روسيا وإيران في هذا البلد.

وقالت ميركل رداً على سؤال في مؤتمر ميونيخ للأمن "هل هي فكرة جيدة للأميركيين الانسحاب فجأة وبسرعة من سوريا؟ ألن يعزز ذلك قدرة روسيا وإيران على ممارسة نفوذهما؟".

وأعلن البيت الأبيض في ديسمبر 2018، بدء سحب القوات الأميركية من سوريا. وقال إن "الانتصار على داعش في سوريا لا يعني نهاية التحالف العالمي أو حملته".

والسبت، أفادت قوات سوريا الديمقراطية، أن الإعلان الرسمي عن انتهاء تنظيم داعش في شرق سوريا، سيتم في غضون أيام، غداة تأكيد ترمب صدور بيان مهم بشأن "القضاء على الخلافة" المزعومة في غضون 24 ساعة.

وقال القائد العام لحملة قوات سوريا الديمقراطية في شرق سوريا جيا فرات خلال مؤتمر صحافي عقده في حقل العمر النفطي "في وقت قصير جداً لن يتجاوز الأيام، سنعلن رسمياً انتهاء وجود تنظيم داعش الإرهابي" الذي أعلن في العام 2014 سيطرته على مناطق واسعة في سوريا والعراق المجاور.

كما كان المرصد ذكر، السبت، أن آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا أصبحت تحت سيطرة "سوريا الديمقراطية".

وذكر المرصد الذي يقع مقره في بريطانيا أن المئات من عناصر التنظيم المتطرف كانوا في المنطقة واستسلموا لقوات سوريا الديمقراطية خلال اليومين الماضيين.