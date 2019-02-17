المبعوث الأميركي: لن ننسحب بشكل مفاجئ وسريع من سوريا

اعتبر مبعوث الولايات المتحدة إلى سوريا، جيمس جفري، الأحد، أن انسحاب أميركا من سوريا لن يكون مباغتا وسريعا، لكن خطوة بخطوة بالتشاور مع الحلفاء.

وقال جفري أمام #مؤتمر_ميونيخ_للأمن إن واشنطن لن تقبل عودة النظام إلى المناطق التي تنسحب منها القوات الأميركية.

وأوضح قائلاً: "المشكلة تكمن في طبيعة النظام، لا سيما وأن نصف السوريين صوتوا ضده عندما فروا من بلادهم"

موضوع يهمك دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد عدداً من الدول الأوروبية إلى استرداد مواطنيها الذين قاتلوا مع داعش ومحاكمتهم،... ترمب للأوروبيين: استردوا مقاتلي داعش من سوريا.. وإلّا أميركا

وضع متفجر بين إسرائيل وإيران في سوريا

إلى ذلك، حذر من خطورة الوضع في سوريا، قائلاً: "الوضع متفجر بين إسرائيل وإيران وسوريا، بصفة غير مسبوقة منذ 1973"

وأضاف: "نطالب النظام السوري بتغيير سلوكه".

كما أكد أن الولايات المتحدة تدعم جهود الأمم المتحدة 100% لحل الأزمة السورية، قائلاً: "واشنطن تدعم حلا سياسيا للأزمة السورية برعاية الأمم المتحدة".