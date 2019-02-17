لافروف: سعي أميركا لإنشاء منطقة عازلة بسوريا غير مجد

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحافي في ختام مشاركته في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، السبت، أن إشراك لاعبين جدد غير شرعيين في تسوية الأزمة السورية ضمن خطة واشنطن الجديدة غير مجدٍ، وأنه من الأفضل التركيز على تطبيق اتفاقيات أستانا.

كما أكد الوزير الروسي أن قادة الدول الثلاث الضامنة لمسار أستانا للتسوية السورية (روسيا، تركيا، إيران) بحثوا مسألة الأمن على الحدود السورية - التركية والساحل الشرقي لنهر الفرات، خلال لقائهم الأخير في سوتشي، وأجمعوا على "ضرورة التحرك في إطار الاتفاقية الموقعة بين سوريا وتركيا في العام 1998.

وأوضح أن الاتفاقية التركية - السورية الموقعة في العام 1998 تنظم مبادئ التعاون بين البلدين لضمان سلامة الحدود المشتركة، بما في ذلك الأعمال المشتركة ضد التهديدات الإرهابية.