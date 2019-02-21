بوتين ونتنياهو يبحثان الأربعاء التموضع الإيراني بسوريا

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان الخميس، أن نتنياهو سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم 27 فبراير/شباط، وسيركز الاجتماع على الأرجح على البحث في التطورات الإقليمية، خاصة الملف السوري والتموضع الإيراني في سوريا.

وكان من المقرر أن يجتمع الزعيمان هذا الأسبوع، لكن اللقاء تأجل دون إبداء أسباب. ورجّح مراقبون أن يكون اللقاء قد تأجل بسبب انشغال نتنياهو في المعركة الانتخابية وتوحيد صفوف اليمين الإسرائيلي.

موضوع يهمك أعلن خصما رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيسيان الخميس، تشكيل تحالف بهدف هزيمة بنيامين نتنياهو في... تحالف انتخابي قوي في وجه نتنياهو العرب و العالم

وقال الكرملين حينها إن نتنياهو وبوتين سيناقشان الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك في سوريا. ولم يقدم بيان اليوم مزيدا من التفاصيل.

ودأب سلاح الجو الإسرائيلي على شن هجمات على أهداف إيرانية في سوريا والجماعات المتحالفة معها بما في ذلك ميليشيات حزب الله اللبنانية.

ولطالما تسببت الغارات الجوية في حدوث خلاف بين إسرائيل وروسيا، الداعم الرئيسي لبشار الأسد.

ومنذ عام 2015، تم إنشاء خط ساخن بهدف عدم مفاجأة القوات الروسية في سوريا بالهجمات الإسرائيلية.