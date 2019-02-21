قسد: استكمال إجلاء المدنيين من آخر جيب لداعش اليوم

قال مصطفى بالي المسؤول في #قوات_سوريا_الديمقراطية، إنه من المتوقع استكمال إجلاء المدنيين من آخر جيب لداعش في شرق سوريا اليوم الخميس، وإن القوات ستشتبك بعدها مع من تبقى من مقاتلي التنظيم المختبئين هناك.

وتعد قرية #الباغوز الواقعة على الحدود العراقية آخر بقعة تحت سيطرة داعش في منطقة وادي نهر الفرات والتي أصبحت آخر معقل رئيسي للتنظيم في العراق وسوريا بعد سلسلة من الهزائم في عام 2017.

وغادر أكثر من 2000 مدني قرية الباغوز في قافلة شاحنات. وشوهدت طائرات التحالف تحلق في الأجواء، بينما سمع دوي المعارك بشكل متقطع في المنطقة التي تحاصرها قوات سوريا الديمقراطية بشكل كامل.

ولا يعتقد كثيرون بأن السيطرة على القرية ستنهي خطر التنظيم، إذ لا يزال بعض المقاتلين يتحصنون في صحراء وسط سوريا، كما نجح التنظيم في شن هجمات على غرار حرب العصابات في المناطق التي انتهت سيطرته عليها.