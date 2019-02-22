سوريا.. 30 شاحنة تقل أطفالا ونساء تخرج من الباغوز

خرجت نحو 30 شاحنة الجمعة، على متنها غالبية من النساء والأطفال، من الجيب الأخير تحت سيطرة داعش في شرق سوريا، بمواكبة من قوات سوريا الديمقراطية، وفق ما أفادت فرانس برس.

وأفاد شهود عيان أن نساء منقبات بالأسود وأطفالاً من مختلف الأعمار خرجوا على متن تلك الشاحنات بالإضافة إلى عدد أقل من الرجال الذين غطوا وجوههم بكوفيات.

إلى ذلك، نقل مراسل "العربية" عن شهود عيان قولهم إن مدنيين خارجين من #الباغوز أكدوا أن داعش ما زال يحتجز مدنيين كدروع بشرية.

ومنذ الخميس حاولت قوات سوريا الديمقراطية إجلاء ما تبقى من المدنيين من آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا، في تحرك ضروري قبل مهاجمة الفلول المتبقين والمتحصنين هناك أو إجبارهم على الاستسلام.

وقال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية لرويترز في وقت سابق الجمعة إن قسد ستحاول مجددا اليوم إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف مدني قدر أنهم لا يزالون بداخل منطقة الباغوز .

وأضاف: "إن نجحنا بإجلاء كامل المدنيين في أي لحظة سنتخذ قرار اقتحام الباغوز أو نجبر الإرهابيين على الاستسلام".

يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان كان أعلن الخميس أن حوالي 400 عنصر من داعش رفضوا الخروج من #الباغوز وبقوا متحصنين في آخر قلاع داعش، رافضين الخروج، ومعهم عدد من المدنيين ومن عائلاتهم.

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وأضاف أن مئات الأشخاص المتبقين ضمن مناطق تواجد من تبقى من عناصر التنظيم، تمكنوا الخميس، من الخروج من المزارع التي يتواجد فيها التنظيم، بين منطقة الباغوز والضفاف الشرقية لنهر الفرات.

كما أشار إلى أن من ضمن الخارجين الذين بلغ تعدادهم نحو 500 شخص، قادة و"أمراء" أجانب وغربيين جرى نقلهم بعد تفتيشهم إلى مراكز تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، فيما من المرتقب نقل من تبقى من المدنيين وعوائل عناصر التنظيم الخارجين ضمن هذه الدفعة إلى مخيمات ريف الحسكة الجنوبي الشرقي.

يذكر أن أكثر من 2000 مدني غادروا في أوقات سابقة قرية الباغوز في قافلة شاحنات. وشوهدت طائرات التحالف تحلق في الأجواء، بينما سمع دوي المعارك بشكل متقطع في المنطقة التي تحاصرها قوات سوريا الديمقراطية بشكل كامل.