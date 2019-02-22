تعزيزات تركية إلى حدود سوريا.. وقسد تستعد لاقتحام باغوز

أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية إلى الحدود التركية - السورية، في وقت تستعد قوات سوريا الديمقراطية لاقتحام آخر أحياء باغوز، شمال شرق سوريا، حيث يتحصن المئات من عناصر داعش الذين رفضوا الخروج الخميس.

وقالت مصادر تركية إن التعزيزات شملت وحدات من القوات الخاصة وعربات مدرعة وذخيرة، وصلت إلى قضائي "الريحانية" و"قرقخان" في ولاية هاتاي جنوب البلاد.

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وأتت تلك التعزيزات بعد ساعات من اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، فيه، تنفيذ الانسحاب العسكري الأميركي من سوريا.

وقال البيت الأبيض مساء الخميس إن ترمب ونظيره أردوغان بحثا الصراع في سوريا، وقضايا التجارة، واتفقا على مواصلة تنسيق الجهود لإنشاء منطقة آمنة محتملة في سوريا.