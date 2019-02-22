سوريا.. مقتل 25 بينهم 4 جنود أتراك بتفجير في عفرين

سقط أكثر من 25 قتيلاً، بينهم 4 جنود أتراك، في تفجير وقع الخميس في مدينة عفرين (شمال سوريا)، كما جُرح 36 آخرون في الهجوم، حسب ما أكده مراسل قناة "العربية" في مدينة عين العرب.

وكان شهود لوكالة "رويترز" ومسلحون من المعارضة السورية قد أكدوا وقوع تفجيرين بسيارتين ملغمتين في منطقتين بشمال غرب سوريا الخميس، في أحدث الهجمات بالبلدات الخاضعة لجماعات المعارضة المدعومة من تركيا.

وفي مدينة عفرين بشمال غرب سوريا، انفجرت سيارة ملغمة في شارع رئيسي بعد ساعات من عرض لطلاب الشرطة المدعومة من تركيا.

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ومنذ أن طردت تركيا بدعم من مقاتلين عرب وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من واشنطن من عفرين، شهدت المنطقة تفجيرات متكررة يتهم مسلحو المعارضة وحدات حماية الشعب الكردية بتنفيذها.

وإلى الشرق قرب مدينة جرابلس، على الحدود مع تركيا، قال مصدران بالمنطقة إن ما لا يقل عن أربعة أعضاء من جماعة عربية معارضة مدعومة من تركيا قتلوا أثناء محاولة تفكيك سيارة ملغمة في قرية غندورة.

وفي واقعة منفصلة، قال سكان إن ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا، وأصيب آخرون الخميس في انفجار قنبلة لدى مرور حافلة صغيرة تقل عمالا يعملون في منشأة نفط رئيسية تديرها قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية في شرق سوريا وتحظى بدعم الولايات المتحدة.