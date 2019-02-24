بوتين يبحث الصراع السوري مع نتنياهو خلال اجتماع بموسكو

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين قوله، اليوم الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الصراع السوري عندما يلتقي الزعيمان في موسكو يوم الأربعاء.

وكان مكتب نتنياهو قد ذكر في بيان الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيلتقي بوتين في موسكو يوم 27 فبراير/شباط، وسيركز الاجتماع على الأرجح على البحث في التطورات الإقليمية، خاصة الملف السوري والتموضع الإيراني في سوريا.

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وكان من المقرر أن يجتمع الزعيمان، الأسبوع الماضي، لكن اللقاء تأجل دون إبداء أسباب. ورجّح مراقبون أن يكون اللقاء قد تأجل بسبب انشغال نتنياهو في المعركة الانتخابية وتوحيد صفوف اليمين الإسرائيلي.

وقال الكرملين حينها إن نتنياهو وبوتين سيناقشان الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك في سوريا.

ودأب سلاح الجو الإسرائيلي على شن هجمات على أهداف إيرانية في سوريا والجماعات المتحالفة معها، بما في ذلك ميليشيات حزب الله اللبنانية.

ولطالما تسببت الغارات الجوية في حدوث خلاف بين إسرائيل وروسيا، الداعم الرئيسي لبشار الأسد.

ومنذ عام 2015، تم إنشاء خط ساخن بهدف عدم مفاجأة القوات الروسية في سوريا بالهجمات الإسرائيلية.