مقتل 24 شخصا في انفجار لغم أرضي تركه داعش وسط سوريا

ذكرت وكالة أنباء النظام السوري الرسمية "سانا" أن لغما أرضيا خلفه تنظيم #داعش أصاب حافلة صغيرة مكتظة بالعمال، ما أسفر عن مقتل 24 شخصا.

وقالت سانا إن الانفجار الذي وقع الأحد قرب بلدة سلمية وسط البلاد تسبب في انطلاق متفجرات خلفها المسلحون عندما كانوا يسيطرون على المنطقة.

وانفجر لغم في منطقة مجاورة في وقت سابق هذا الشهر، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص.

وطُرد التنظيم من جميع الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرته في #سوريا والعراق المجاورة، لكن المتطرفين تركوا وراءهم عددا لا يحصى من القنابل والألغام، ولم يتم بعد تطهير مناطق كبيرة.