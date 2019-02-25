استئناف إجلاء المحاصرين من جيب داعش في الباغوز

استأنفت قوات سوريا الديموقراطية الاثنين، إجلاء المحاصرين من جيب تنظيم داعش في الباغوز بشرق سوريا، في دفعة هي الثالثة في أقل من أسبوع.

موضوع يهمك تسلمت السلطات العراقية 14 مقاتلا فرنسيا في تنظيم داعش من قوات سوريا الديمقراطية التي تشن هجوما لطرد التنظيم المتطرف من... سوريا الديمقراطية تسلم العراق 14 مقاتلا فرنسيا داعشيا سوريا

وشوهدت أكثر من 40 شاحنة تحمل رجالا ونساء وصبية تغادر الجزء الصغير من الأراضي في قرية الباغوز، قرب الحدود مع العراق، شقت طريقها في منطقة صحراوية إلى منطقة الفرز، الواقعة على بعد أكثر من 20 كيلومتراً شمال بلدة الباغوز، حيث باتت سيطرة التنظيم تقتصر على نصف كيلومتر مربع.

ويقدر أن حوالي 300 مسلح من تنظيم داعش تحت الحصار في الباغوز التي يحدها نهر الفرات وتحاصرها قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها أكراد وتدعمها الولايات المتحدة.

وتم إجلاء آلاف المدنيين من المنطقة في الأسابيع الأخيرة واستمر الإجلاء بوتيرة أبطأ في الأيام القليلة الماضية، مؤجلا الإعلان عن هزيمة التنظيم المتطرف على الأرض في سوريا.