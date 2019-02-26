تواصل عمليات الإجلاء من آخر جيب لداعش في الباغوز

خرج مئات الأشخاص بينهم نساء وأطفال ورجال يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش من آخر جيب يخضع لسيطرة المتطرفين في شرق سوريا في 11 شاحنة، الثلاثاء، حسب ما أفادت صحافية في وكالة "فرانس برس".

وعبرت الشاحنات الضخمة الصحراء قادمة من الباغوز وتوجّهت إلى نقطة الفرز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

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وشاهد فريق "فرانس برس" نساء ممسكات بالجانب الحديدي للشاحنات، في حين كان مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية يستعدّون للقيام بعمليات التدقيق في الهويات والتفتيش لفرز الواصلين بين مدنيين ومشتبه بانتمائهم إلى التنظيم المتطرف الذي لا يزال يتحصن في جيب لا تتجاوز مساحته النصف كيلومتر مربع.

وخرجت، الاثنين، 46 شاحنة على الأقل من جيب داعش، وكانت ثالث دفعة من نوعها في غضون أسبوع.

ومنذ كانون الأول/ديسمبر، خرج نحو 50 ألف شخص من الجيب الخاضع لسيطرة التنظيم، غالبيتهم نساء وأطفال من عائلات المتطرفين، بينهم أكثر من 5000 يُشتبه بانتمائهم إلى التنظيم، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتقدّر قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من فصائل عربية وكردية أن بضعة آلاف من المدنيين هم بشكل أساسي أفراد عائلات مقاتلي التنظيم، لا يزالون داخل الجيب.