قلب أردوغان على سلاح قسد.. "أميركا لن تسترده"

عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قلقه مجددا من السلاح الذي بحوزة قوات سوريا الديمقراطية. وقال إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة ستسترد الأسلحة من الجماعات الكردية المسلحة في سوريا.

كما أكد أردوغان في مقابلة مع قناة "إن.تي.في" التلفزيونية التركية، ضرورة أن تستعيد الولايات المتحدة الأسلحة من الجماعات الكردية في مدينة منبج.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال جنرال كبير في الجيش الأميركي، إنه ينبغي للولايات المتحدة مواصلة تسليح ودعم قوات سوريا الديمقراطية التي يتصدرها الأكراد في أعقاب الانسحاب المزمع للقوات الأميركية من سوريا.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار حذر مؤخراً من حصول فراغ أثناء الانسحاب الأميركي من سوريا. وقال: "ينبغي ألا يكون هناك فراغ أثناء انسحاب القوات الأميركية من سوريا".

وكان مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قال إن واشنطن ستترك نحو 400 جندي في منطقتين سوريتين، ما يمثل تغييرا في قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمكن أن يمهد الطريق أمام بقاء قوات لحلفاء الولايات المتحدة في سوريا.

موضوع يهمك سلم حوالي 350 عنصرا من داعش أنفسهم إلى قوات سوريا الديمقراطية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء.وأوضح... أكبر عملية استسلام لداعش…350 عنصراً في أقفاص قسد سوريا

منظومة إس-400 الروسية

وفي شأن آخر، أعرب الرئيس التركي عن أمله بأن تغير الولايات المتحدة موقفها تجاه شراء تركيا منظومة إس-400 الروسية للدفاع الجوي، مضيفاً أنه لا عودة عن الاتفاق مع روسيا.

وأبلغ مسؤولون من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي أنقرة بأنه لا يمكن دمج المنظومة الروسية في منظومة الحلف للدفاع الجوي والصاروخي، وأن شراء نظام إس-400 سيعرض للخطر شراء تركيا للمقاتلة إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن وربما يؤدي إلى فرض عقوبات أميركية.

وقال أردوغان: "تُجري المؤسسات المعنية المحادثات اللازمة حالياً، وسوف تواصل ذلك. سوف تتحدث أيضاً إلى الكونغرس. آمل أن يتغير هذا الموقف (الأميركي) الخاطئ".