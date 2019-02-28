قسد: مقبرة جماعية في الباغوز.. جثث بلا رؤوس

قال عدنان عفرين القائد في قوات سوريا الديمقراطية إنه تم العثور على مقبرة جماعية تحوي عشرات الجثث التي يعتقد أنها لإيزيديين كانوا محتجزين لدى تنظيم داعش في منطقة استردتها قواته من داعش في الآونة الأخيرة.

وتابع عفرين لرويترز إن المقبرة تقع في منطقة استعيدت من داعش في الباغوز، آخر جيب خاضع لسيطرة التنظيم بالقرب من

الحدود العراقية.

موضوع يهمك فوق أنقاض "الخلافة الداعشية" أو ما تبقى منها، خرجت دفعة جديدة من المتبقين في المزارع الواقعة بين الباغوز والضفاف الشرقية... أنقاض "الخلافة".. نساء وأطفال وجثث يخرجون من الباغوز سوريا

وأضاف أن أصحاب الجثث ذُبحوا وأن رؤوس معظمهم مقطوعة.

أنقاض "الخلافة"

وكانت دفعة جديدة من المتبقين في المزارع الواقعة بين الباغوز والضفاف الشرقية لنهر الفرات قد خرجت نحو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، الأربعاء، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي التفاصيل، خرج أكثر من 700 شخص بينهم الكثير من التركستان والآسيويين، من ضمنهم نحو 40 من عناصر تنظيم داعش خرجوا نحو مناطق سيطرة قسد، على متن 15 شاحنة، ويترقب خروج مزيد من الشاحنات الخميس.

وأفاد المرصد أن المقاتلين جرى نقلهم على متن سيارات إلى قاعدة للتحالف الدولي بريف دير الزور، وبذلك يرتفع إلى 51750 عدد الخارجين منذ الأول من ديسمبر الفائت من العام 2018، من جنسيات مختلفة سورية وعراقية وروسية وصومالية وفلبينية وغيرها من الجنسيات الآسيوية والغربية.

من جهتها، أفادت وكالة رويترز بأن 15 شاحنة وصلت الأربعاء، نزل منها مئات النساء اللواتي يرتدين النقاب برفقة أطفالهن ووقفن صفا كي يجري تفتيشهن ويحصلن على الخبز والماء. وانتظرن وسط رياح شديدة البرودة وعاصفة ترابية للرحلة التالية إلى مخيم ببلدة الهول القريبة وغيره من مخيمات النازحين في شمال شرقي سوريا. وكانت سيارتا إسعاف تقفان على مقربة بينما حلقت الطائرات الحربية على ارتفاع منخفض.