شهادات عائلات داعش الخارجين من الباغوز

أجلت قوات سوريا الديمقراطية عدداً كبيراً من المدنيين، بينهم أفراد من عوائل عناصر داعش من الجيب الأخير الخاضع للتنظيم في قرية باغوز في محافظة دير الزور السورية.

وقد حصلت "العربية" على مقابلات تم إجراؤها مع رجال ونساء قبل أن يتم نقلهم إلى مخيمات شمال سوريا.

ورداً على سؤال حول الوضع بالداخل، كانت الإجابة سؤالاً آخر: "كيف كان إنسان محاصراً كيف يكون وضعه (..) بس الحمد لله رب العالمين ما يعيف (لا يترك) عباده"، مع الإشارة إلى أن هناك مدنيين كثراً.

وجاء في الشهادات أن أحداً أصيب بطائرة مسيرة "درون" وأن جميع الجنسيات موجودة في صفوف التنظيم المتطرف.

كما كان الرد على سؤال إن كان للأولاد حليب أطفال وطعام أو شراب، بأن كل شيء موجود.

وحسب الشهادات، فقد كان هناك في صفوف التنظيم مقاتلون من فرنسا من تركيا من أوروبا.