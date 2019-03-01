قسد تعلن بدء الهجوم على آخر جيب لداعش في سوريا

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الجمعة، بدء الهجوم على آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا، والذي تُقدر مساحته بنصف كيلومتر مربع.

وكتب المتحدث باسم هذه القوات، مصطفى بالي، في تغريدة: "بعد أن استكملت قواتنا إجلاء المدنيين من الباغوز وتحرير مقاتلينا الذين كانوا مختطفين لدى داعش، لم يتبق في الباغوز إلا الإرهابيون". وأضاف: "لذلك بدأت قواتنا بالتحرك العسكري والاشتباك مع الإرهابيين لاستكمال تحريرها نهائيا".

موضوع يهمك أجلت قوات سوريا الديمقراطية عدداً كبيراً من المدنيين، بينهم أفراد من عوائل عناصر داعش من الجيب الأخير الخاضع للتنظيم في... شهادات عائلات داعش الخارجين من الباغوز سوريا

كما قال بالي في تصريح لوكالة "فرانس برس": "بدأ الهجوم عند الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت غرينتش) وسينتهي حين ينتهي آخر داعشي"، مشيراً إلى أن "القصف بالسلاح الثقيل قد بدأ".

وتقود قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف فصائل كردية وعربية، منذ 10 أيلول/سبتمبر هجوماً بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، لطرد التنظيم من شرق دير الزور. وتقلصت مناطق سيطرة التنظيم تدريجياً إلى بقعة صغيرة عند أطراف الباغوز المحاذية للحدود العراقية.

وعلّقت قوات سوريا الديمقراطية عملياتها العسكرية منذ أسبوعين، مع اتهامها التنظيم باستخدام المدنيين المحاصرين، كـ"دروع بشرية".

وخرج في الأيام الأخيرة آلاف الرجال والنساء والأطفال بينهم عدد كبير من الأجانب من المنطقة الأخيرة الخاضعة لسيطرة التنظيم المتطرف.

في هذا السياق، أفاد مراسل قناة "العربية" بمقتل 20 شخصاً أثناء هروبهم من الباغوز، جراء انفجار لغمين لداعش.

وتم الجمعة إجلاء عشرات الأشخاص في ستّ شاحنات في إطار الدفعة السابعة منذ 20 شباط/فبراير، بحسب ما أفادت صحافية في وكالة "فرانس برس".

وأكد بالي خروج "آخر دفعة من المدنيين اليوم"، مضيفاً أن "أولئك الذين خرجوا أكدوا أنه لم يبقَ أحد والذين بقوا لا يريدون الخروج. الأشخاص الذين بقوا في الباغوز هم دواعش".

وقال "إذا اكتشفنا أثناء التقدم أن هناك مدنيين سنعمل على عزلهم أو تجنيبهم الاشتباك. ونحن مرغمون على أن نكمل".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أوقفت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن، أكثر من 5000 عنصر من التنظيم كانوا في عداد نحو 52 ألف شخص فروا منذ كانون الأول/ديسمبر من مناطق سيطرة التنظيم في شرق سوريا.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية الخميس في بيان أنها "حرّرت 24 مقاتلاً" كان قد خطفهم التنظيم المتطرف منذ أكثر من شهر.