إدلب.. "هيئة تحرير الشام" تعدم 10 من خلايا داعش النائمة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ووكالة أنباء تابعة لتنظيم "القاعدة" إن مسلحين تابعين لـ"هيئة تحرير الشام" قتلوا 10 أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش، بعد يوم من تفجير انتحاري أسفر عن مقتل سبعة أشخاص في مطعم بإدلب (شمال غربي سوريا).

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وكان انفجار أمس الجمعة في إدلب الأحدث في سلسلة من تفجيرات في المدينة حيث تعم الفوضى. وأكدت مصادر متقاطعة للمرصد السوري أن الهجوم شنه شخص قام بتفجير نفسه بحزام ناسف في مطعم "فيوجن" بحي الضبيط، بعد أن فتح النار على من في المطعم من سلاح خفيف كان بحوزته. وقُتل في التفجير 8 أشخاص، معظمهم من "هيئة تحرير الشام". وأكدت المصادر الموثوقة أن المطعم يرتاده في العادة مقاتلون من جنسيات مختلفة من المتطرفين المتواجدين في المنطقة، ولا تزال أعداد من قضوا مرشحة للارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة.

وتشكل إدلب المعقل الرئيسي الأخير لـ"هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) التابعة لتنظيم القاعدة.

وقالت وكالة أنباء "إباء" المقربة من القاعدة إن مقاتلي "هيئة تحرير الشام" أطلقوا النار على أعضاء خلايا نائمة لداعش في المنطقة اليوم السبت، أمام المطعم الذي وقع فيه الهجوم. بدوره، ذكر المرصد أن إطلاق النار وقع خارج المطعم.