آخر قلاع داعش تتهاوى.. والتنظيم يلجأ للأنفاق

أعلن متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية التي تضيق الخناق على آخر جيب لتنظيم داعش قرب الحدود مع العراق، أن القوات تتوقع "معركة حاسمة"، الأحد، بعد تقدم بطيء.

وقال مرفان قامشلو، المتحدث الإعلامي العسكري لقوات سوريا الديمقراطية لرويترز الليلة الماضية من على تلة تطل على قرية الباغوز: "نتوقع غدا صباحا أن تكون معركة حاسمة". وتابع "عناصر داعش لغموا المنطقة بشكل كثيف جدا. آلاف الألغام موجودة على الطرقات في تلك البقعة الصغيرة".

وأضاف أن الدواعش الباقين معظمهم أجانب يستخدمون الأنفاق للاختباء، ويشنون هجمات مفاجئة ضد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية توغلت، السبت، في آخر جيب لداعش شرق سوريا وسط قتال شرس، من جبهتين داخل الجيب الصغير في الباغوز بمحافظة دير الزور على الحدود مع العراق.

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وأوضح مدير المكتب الإعلامي، مصطفى بالي، أن "قسد" تتوقع أن تنتهي معركة الباغوز قريباً. وقال إن "المعارك القوية ما زالت مستمرة منذ ليل الجمعة في الباغوز بين المقاتلين وداعش"، لافتاً إلى أنه "حتى الآن تمكنت القوات الكردية من السيطرة على 6 نقاط كان يتمركز فيها داعش.

بدوره، قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، لـ"العربية"، السبت، إن الإعلان عن انتهاء معركة الباغوز سيتم خلال أقل من أسبوع، مشيراً إلى أن ذلك لن يعني نهاية المعركة مع داعش، لأنها لا تزال معركة طويلة الأمد، وقد تستغرق أشهراً طويلة وربما تمتد لسنوات.