النظام السوري يعتقل قادة فصائل سابقين في جنوب البلاد

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اعتقالات جديدة في الجنوب السوري من قبل قوات النظام بحق قادة سابقين في الفصائل العاملة في المنطقة.

وفي التفاصيل، اعتقلت قوات الأسد 3 من القادة السابقين في المجلس العسكري في ريف القنيطرة، برتب عميد وعقيد ومقدم، عقب استدعائهم للتحقيق من قبل أجهزة النظام الأمنية.

ولا تزال الحملات الأمنية من مداهمات واعتقالات متواصلة في محافظة درعا من قبل أجهزة النظام الأمنية وأفرع المخابرات التابعة لها، بحسب ما نشر المرصد في الـ26 من شباط/فبراير الماضي، حيث رصد إقدام فرع المخابرات الجوية على تنفيذ حملة دهم في بلدة الشيخ مسكين بريف درعا الشمالي، اعتقلت على إثرها 5 شبان من أبناء البلدة، دون معلومات عن أسباب الاعتقال التعسفي، فيما اعتقلت مخابرات النظام أيضاً رجلا وابنه، ممن كانوا سابقاً ضمن "الفصائل" وأجروا مصالحات وتسويات عند سيطرة قوات النظام على درعا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع عمليات تفتيش وتدقيق في الضواحي الشرقية للعاصمة دمشق، وفي العاصمة نفسها وغوطتها، للمدنيين المتواجدين فيها، وجرت عمليات اعتقال طالت سكاناً ونقلتهم إلى مواقع لقوات النظام.

كما داهمت قوات النظام والمسلحون الموالون لها في الأيام الفائتة عدة منازل في بلدة داعل بريف درعا الأوسط، بحثاً عن مطلوبين لها، و اعتقلت 5 أشخاص كانوا في "الفصائل المقاتلة" وبحوزتهم بطاقات تسوية لأوضاعهم، واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

كذلك تواصل مخابرات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها إرسال القوائم الواحدة تلو الأخرى إلى محافظة درعا لجلب شبانها ورجالها للخدمة في الجيش، حيث رصد المرصد قوائم جديدة جرى إرسالها إلى القطاع الغربي من ريف درعا، تضم عشرات الأسماء من أبناء الريف الغربي بغية التحاقهم في "الخدمة الإلزامية والاحتياطية" في جيش النظام.

وفي الوقت الذي تسعى قوات الأسد لإلحاق شبان ورجال درعا إلى صفوفها، يعيش سكان المحافظة وضعاً إنسانياً متردياً ومتواصلاً في مختلف الجوانب الحياتية، إذ لا تزال أسعار المحروقات في ارتفاع مستمر وسط شح في تأمينها كمادتي المازوت والغاز، التي تعد ضرورة حتمية لتغطية احتياجات الأهالي من تأمين الخبز ووسائل التدفئة في ظل فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.