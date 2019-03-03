مقتل 21 عنصراً من النظام بهجوم شمال حماة

قتل 21 عنصراً من قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له بهجوم شنه عناصر من "أنصار التوحيد" على صلة بالقاعدة، فجر الأحد، على نقاط عسكرية في شمال محافظة حماة وسط البلاد، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد: "قتل فجر اليوم 21 عنصراً من قوات النظام والميليشيات الموالية لها بهجوم على نقطتين في محور المصاصنة في ريف حماة الشمالي، كما قتل في الهجوم 5 متطرفين"، لافتاً إلى أنها "من أكبر الخسائر البشرية في صفوف قوات النظام منذ اتفاق الهدنة" في محافظة إدلب المجاورة.

وشن الهجوم عناصر من "أنصار التوحيد" الموالون لمجموعة "حراس الدين" المرتبطة بتنظيم القاعدة، وفق المرصد.

وأبرمت روسيا وتركيا في 17 أيلول/سبتمبر اتفاقاً نص على إقامة "منطقة منزوعة السلاح" في إدلب، جنب المحافظة الواقعة شمال غربي البلاد هجوماً وشيكاً كان يعد له نظام الرئيس بشار الأسد.

وتشمل المنطقة منزوعة السلاح، والتي يراوح عرضها بين 15 و20 كيلومتراً، أطراف محافظة إدلب ومناطق سيطرة الفصائل المعارضة والإرهابيين في ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي.

كما تقف روسيا وتركيا على طرفي نقيض من الأزمة السورية، حيث تدعم روسيا النظام، في حين تدعم تركيا الفصائل المعارضة.

وبموجب الاتفاق الروسي - التركي، على كل المقاتلين، خصوصاً عناصر تنظيم هيئة تحرير الشام الانسحاب من تلك المنطقة، لكن عناصر تحرير الشام أحكموا قبضتهم منذ ذلك الحين.

واستأنف النظام في الأسبوعين الأخيرين قصفه في محافظة إدلب، بينما شن الإرهابيون عدة هجمات ضد مواقع النظام.