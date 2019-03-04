تركيا.. المبعوث الأميركي يناقش الانسحاب من سوريا

من المقرر أن يصل المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، اليوم الاثنين، إلى العاصمة التركية أنقرة.

وبحسب المخطط، سيعقد جيفري غداً الثلاثاء لقاءات مع نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، ومسؤولين عسكريين أتراك، لبحث عملية انسحاب القوات الأميركية من سوريا، وتطبيق خارطة الطريق المتعلقة بمنطقة منبج شمال محافظة حلب.

من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الكولونيل باتريك رايدر، أن قائدي الجيشين الأميركي والروسي سيلتقيان الاثنين في فيينا لبحث العمليات في سوريا.

وقال رايدر إن رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال جوزف دانفورد، سيمثل الجانب الأميركي في اللقاء مع رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف.

وأضاف أن "القائدين العسكريين سيبحثان تفادي حصول تصادم خلال عمليات التحالف والعمليات الروسية في سوريا، وتبادل وجهات النظر بشأن أوضاع العلاقات العسكرية الأميركية الروسية، والأوضاع الأمنية الدولية الحالية في أوروبا، ومواضيع أساسية أخرى".

وفي كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، قرر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سحب القوات الأميركية المنتشرة شمال شرقي سوريا، حيث شاركت في القتال إلى جانب قوات كردية ضد تنظيم "داعش"، لكنه عاد ووافق على إبقاء قوة صغيرة قوامها نحو 200 جندي.