شاهد الدواعش "يتحايلون" قبل تفجير أنفسهم!

حصلت "العربية.نت"، اليوم الاثنين، على فيديو من قوات سوريا الديمقراطية، التي تقاتل في منطقة مزارع الباغوز شرق سوريا، يظهر عددا من عناصر تنظيم داعش يقتربون من أحد متاريس قوات سوريا الديمقراطية، معلنين استسلامهم.

إلا أنه بعد اقترابهم قليلاً من الحاجز، يسمع صراخٌ من الجانبين، ثم يقدم الدواعش على تفجير أنفسهم.

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يذكر أن المنطقة شهدت خلال الأيام المنصرمة قتالاً عنيفاً، قبل أن يعلن مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية على حسابه على تويتر، فجر الاثنين، أن القوات أبطأت المعركة قليلاً، بسبب اتخاذ عناصر داعش لبعض المدنيين المحتجزين في الباغوز كدروع بشرية.

في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هدنة يرجح أن تعلن في الساعات المقبلة بهدف خروج من تبقى من المدنيين، فضلاً عن إخراج الجرحى واستسلام بعض عناصر التنظيم.