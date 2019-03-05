زوجة الداعشي الفرنسي "كلان" تؤكد مقتله وتكشف التفاصيل

أكدت زوجة الإرهابي الفرنسي، جان ميشال كلان، الثلاثاء، لفريق وكالة "فرانس برس" قرب بلدة الباغوز في شرق سوريا، مقتل زوجها الشهر الماضي بعد يومين من مصرع شقيقه فابيان جراء غارة شنها التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وقالت دوروثي ماكير أثناء انتظارها في نقطة فرز، بعد خروجها في عداد مئات الأشخاص من الجيب المحاصر لتنظيم داعش: "قتلت طائرة من دون طيار شقيق زوجي، ثم قتلت قذيفة هاون زوجي".

موضوع يهمك مع التقدم المستمر لقوات "سوريا الديمقراطية" في الجيب الأخير لتنظيم "داعش" بالقرب من الحدود مع العراق، يحاول مقاتلو... تكاتف دولي للقضاء على داعش.. وعين التنظيم على السويداء سوريا

وبحسب محققين فرنسيين، فإن فابيان كلان هو من سجّل التبني الصوتي لاعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس، والتي أسفرت عن 130 قتيلاً ومئات الجرحى، في حين أن شقيقه جان ميشال (38 عاماً) هو مرنّم الأناشيد في التسجيل. وورد اسمهما في العديد من ملفات مكافحة الإرهاب، ويعدان من قدامى أعضاء التيار الجهادي الفرنسي.

وقتل فابيان في غارة شنتها طائرة من دون طيار تابعة للتحالف الدولي في 20 شباط/فبراير في الباغوز، حيث بات تنظيم داعش محاصراً في بقعة محدودة.

ونجا جان ميشال من الغارة ذاتها، رغم إصابته، وفق ما قالت زوجته، التي ارتدت نقاباً أسود اللون وكان أطفالها الخمسة معها، أصغرهم رضيع عمره أسبوعان وأكبرهم 13 عاماً. وأشارت إلى أنها فقدت ثلاثة أطفال آخرين جراء القصف.

ولدى سؤالها عما كان الشقيقان كلان يقومان به في كنف التنظيم، أجابت أن زوجها "كان يغني" بينما كان شقيقه "يكتب كلمات الأغنيات".

وبعد إثبات تورّط الشقيقين في اعتداءات باريس في العام 2015، أصدر قضاة التحقيق مذكرة توقيف بحقهما في حزيران/يونيو 2018.

وفابيان الملقب بـ"عمر" وكذلك شقيقه كانا مقرّبين من الخلية التي نفذت اعتداءات باريس وبروكسل في العامين 2015 و2016.

وخرج الثلاثاء، وفق فريق "فرانس برس"، مئات من الأشخاص، من نساء وأطفال ورجال، من جيب التنظيم المحاصر في الباغوز، غداة إحصاء قوات سوريا الديمقراطية خروج 3000 شخص في اليومين الأخيرين، بعدما أبطأت وتيرة هجومها المدعوم من التحالف الدولي.

ويمهّد انتهاء خروج المدنيين لاستئناف قوات سوريا الديمقراطية هجومها الأخير الذي بدأته الجمعة للسيطرة على الباغوز.