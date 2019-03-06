لا قتال بالباغوز.. وإجلاء المئات بينهم 13 طفلا إيزيديا

أكد مصدر عسكري في قوات سوريا الديمقراطية أنه تم إجلاء أكثر من 2000 شخص اليوم الأربعاء من آخر جيب لتنظيم داعش في الباغوز بشرق سوريا، الذي تحاصره هذه القوات المدعومة من الولايات المتحدة.

وذكر متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية أنه جرى إجلاء أكثر من 6500 شخص خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم مئات ممن استسلموا من المقاتلين المتطرفين وذلك بعد أن أبطأت القوات وتيرة هجومها للسماح بخروج المزيد من المدنيين.

ويواصل المدنيون الخروج من الجزء الأخير من الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا، ومن ضمنهم بعض زوجات المسلحين وأبنائهم.

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ولم تكن هناك أي مؤشرات على وجود أعمال قتال اليوم الأربعاء للسماح بإخلاء الجيب.

وتقوم قوات سوريا الديمقراطية بعمل مزيج من العمليات العسكرية للضغط على المسلحين الذين يرفضون الاستسلام، يليها فترات توقف تسمح بإجلاء المدنيين.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن مجموعة من النساء اللواتي شوهدن في منطقة استقبال أقيمت في الصحراء، حيث تم فحصهن من قبل مسؤولي قوات سوريا الديمقراطية، ما زلن في حالة تحدٍ ويثنين على تنظيم داعش ويصرخن بغضب في وجوه الصحفيين.

من جهته، أفاد موفد قناة "العربية" في الباغوز أنه تم تحرير 13 طفلا إيزيديا من الباغوز اليوم.

في سياق آخر، ألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض على 400 مقاتل من تنظيم داعش، بعدما أحبطت محاولة فرارهم من جيبهم في الباغوز، وفق ما أفاد مصدر قيادي في صفوفها وكالة "فرانس برس" الأربعاء.

وقال المصدر: "حاول 400 مقاتل من داعش مساء الثلاثاء، التسلل والفرار من الباغوز عبر أحد المحاور، بعدما كانت شبكة تحاول إخراجهم ونقلهم إلى مناطق بعيدة"، من دون أن يحدد هوية عناصر الشبكة والمنطقة التي كانت تنوي نقلهم إليها.

وأوضح أن بين من تمّ توقيفهم "سوريين وأجانب من جنسيات مختلفة، كانوا يحاولون الهرب سيراً على الأقدام وتم توقيفهم بناء على معلومات استخباراتية" من دون ذكر أي تفاصيل إضافية.