فوتيل: لا ضغوط علينا لسحب الجيش الأميركي من سوريا بسرعة

قال الجنرال الأميركي الذي يشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، إنه لا يواجه أي ضغط لسحب القوات من سوريا في أي موعد محدد.

وأضاف الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأميركية في جلسة بلجنة القوات المسلحة في مجلس النواب "ما يقود مسار الانسحاب هو مهمتنا المتمثلة في هزيمة تنظيم داعش، وهي محط تركيزنا الأساسي. ونحن نتأكد من أننا نحمي قواتنا وأننا لا ننسحب بطريقة تزيد الخطر على قواتنا".

وتابع قائلا "لا أتعرض في الوقت الحالي لضغط للوفاء بموعد.

وقال القائد الأميركي إنه على الرغم من أن مسلحي داعش يخسرون آخر أراضيهم في سوريا، فإن المتطرفين الذين لا يزالون غير مكسورين ومتطرفين، ويمثلون "مشكلة أجيال خطيرة".

وأبلغ الجنرال جوزيف فوتيل لجنة تابعة لمجلس النواب الأميركي أنه ما لم يتم التعامل مع داعش وأيديولوجيته بشكل صحيح، فسوف يزرع بذور التطرف العنيف في المستقبل.

وقدم تقييم فوتيل فحصاً فعلياً لتأكيد الرئيس دونالد ترمب المتكرر في الأسابيع الأخيرة أن "داعش" قد تعرض للهزيمة وفقد 100 في المائة من مناطق سيطرته، التي غطت في وقت من الأوقات منطقة شاسعة تمتد من سوريا والعراق.

وقال فوتيل إن داعش يمتلك الآن أقل من ميل مربع واحد، لكنه احتفظ بهذه القطعة من الأرض لعدة أسابيع، وفر العديد من المسلحين ويختبئون الآن.