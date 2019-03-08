سوريا.. دوريات تركية وروسية في إدلب

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الجمعة، أن تركيا وروسيا ستسيران دوريات في محافظة إدلب شمال شرقي سوريا كجزء من اتفاق تم التوصل إليه العام الفائت.

وقال أكار إن "دوريات روسية تنطلق اليوم في المنطقة الحدودية بمحيط محافظة إدلب السورية وأخرى للقوات المسلحة التركية في المنطقة منزوعة السلاح".

وذكر في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية الرسمية أن "الدوريات التركية والروسية في محيط إدلب تعد خطوة هامة لحفظ الاستقرار ووقف إطلاق النار"، مضيفاً: "كانت هناك قيود على استخدام المجال الجوي في إدلب وعفرين لكن ذلك تم رفعه بدءاً من اليوم".

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس صباح الجمعة دورية تركية تضم ما يقارب 10 آليات مصفحة بالإضافة إلى سيارة على طريق في المنطقة المنزوعة السلاح في ريف حلب الغربي.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلاً عن مصادر موثوقة أن القوات التركية تتأهب لتسيير هذه الدوريات.

وقال إن "القوات التركية المتواجدة على الأراضي السورية ضمن نقاط مراقبة منتشرة في حلب وحماة وإدلب وسفوح جبال اللاذقية، تقوم بتحضيرات لتسيير دوريات ضمن مناطق تطبيق اتفاق بوتين - أردوغان".

كما أوضح المرصد أن أكثر من 160 مدنياً، من بينهم 60 طفلاً، قتلوا في ضربات جوية ومدفعية لقوات النظام منذ بدء تطبيق اتفاق المنطقة العازلة.

كذلك قتل 94 عنصراً من فصائل المعارضة والإرهابيين و125 من عناصر قوات النظام في الفترة نفسها، وفق المرصد.