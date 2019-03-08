مزارع الباغوز تنتظر الحسم.. تمشيط لأنفاق وخنادق داعش

تستمر عمليات تمشيط منطقة مزارع الباغوز ومحيطها، عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، بانتظار انطلاق معركة الحسم الأخيرة من قبل قوات سوريا الديمقراطية ضد آخر معاقل تنظيم داعش.

فقد مشطت قوات سوريا الديمقراطية الألغام المزروعة بكثافة في المنطقة التي كان يتواجد فيها عناصر التنظيم ممن كانوا يرفضون الاستسلام لقوات قسد والتحالف، واختاروا القتال حتى الموت، بحسب ما أفاد المرصد.

وقصفت قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي الخميس أنفاق وخنادق من تبقى من داعش في الأراضي الزراعية بمنطقة الباغوز.

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وتزامن القصف مع تحضيرات لاستقبال دفعات جديدة من المتبقين في أنفاق وخنادق الباغوز.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية ألقت القبض الأربعاء على 400 مقاتل من تنظيم داعش، بعدما أحبطت محاولة فرارهم من جيبهم في الباغوز، وفق ما أفاد مصدر قيادي في صفوفها وكالة "فرانس برس". وقال المصدر: "حاول 400 مقاتل من داعش مساء الثلاثاء، التسلل والفرار من الباغوز عبر أحد المحاور، بعدما كانت شبكة تحاول إخراجهم ونقلهم إلى مناطق بعيدة"، من دون أن يحدد هوية عناصر الشبكة والمنطقة التي كانت تنوي نقلهم إليها.

وأوضح أن بين من تمّ توقيفهم "سوريين وأجانب من جنسيات مختلفة، كانوا يحاولون الهرب سيراً على الأقدام وتم توقيفهم بناء على معلومات استخباراتية" من دون ذكر أي تفاصيل إضافية.