تقدم محدود لـ"قسد" بالباغوز.. والدواعش مختبئون بالأنفاق

أعلن متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إنها حققت "تقدما محدودا" في أحدث هجوم على آخر منطقة لا تزال خاضعة لسيطرة داعش في الباغوز بسوريا.

وأوضح مصطفى بالي، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، أنه لا يزال هناك مسلحون من تنظيم داعش في قرية الباغوز المحاصرة حتى اليوم الاثنين، أغلبهم يختبأ في الأنفاق تحت الأرض.

موضوع يهمك احتج مئات السوريين في مدينة درعا، الأحد، على إقامة تمثال جديد لوالد رئيس النظام السوري، حافظ الأسد، بعد ما يقرب من... سوريا.. "حافظ الأسد" من جديد في درعا سوريا

وكان الهجوم على آخر جيب خاضع لسيطرة تنظيم داعش في محافظة دير الزور السورية القريبة من الحدود العراقية استؤنف مساء أمس الأحد بعد أن أعلن بالي عن انتهاء المهلة التي أعطيت لمسلحي التنظيم في الباغوز للاستسلام.

وقال بالي إن الطائرات الحربية قصفت مستودعات ذخيرة تابعة للمتطرفين.

وأضاف أنه "إذا تقدمنا، فإننا سوف ننتبه لوجود مدنيين، وسنفعل كل ما في وسعنا لإجلائهم من ساحة المعركة".

وأضاف بالي أن مقاتلي داعش حاولوا شن 4 هجمات انتحارية، وأن أحد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية قتل وأصيب أربعة في الاشتباكات. كما عثرت قوات قسد على مخزن للسلاح.

من جهته، قال عدنان عفرين القيادي في قوات سوريا الديمقراطية اليوم الاثنين، إن القوات حققت "تقدما بسيطا" في آخر جيب لداعش، وذلك في إطار عملية عسكرية مستمرة بالتزامن مع ضربات جوية.

وأضاف أن القوات تواجه قناصة من داعش وألغاما بعد استئناف هجومها على جيب الباغوز في وقت متأخر أمس، وتريد إتمام العملية بأقل الخسائر ولذلك التقدم بطيء.

وحلقت الطائرات الحربية فوق الباغوز التي تضم مجموعة من المنازل على ضفتي نهر الفرات عند الحدود مع العراق، وحيث لا يزال يتحصن مقاتلون من تنظيم داعش. وتصاعدت أعمدة الدخان فوق المنطقة مع سماع أصوات اشتباكات على فترات متقطعة.

وقال عفرين إن قوات سوريا الديمقراطية قتلت وأصابت العشرات من المقاتلين المتطرفين.

ولم تقدم القوات على شن هجوم شامل على مدى أغلب الأسابيع القليلة الماضية نظرا لخروج آلاف الأشخاص من الباغوز، من بينهم مقاتلون مستسلمون ومؤيدون لداعش ومدنيون وبعض أسرى التنظيم.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات سوريا الديمقراطية أسرت سبعة من مسلحي تنظيم داعش في الباغوز منذ أمس الأحد.

ويعتقد أن حوالي 500 من مقاتلي تنظيم داعش لا يزالون في الباغوز، إلى جانب 3000 أو 4000 مدني، من بينهم نساء وأطفال، معظمهم من أفراد الأسر الذين بقوا بعد تقاطر آلاف المدنيين من الباغوز الأسبوع الماضي خلال فترات توقف القتال.