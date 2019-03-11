سوريا.. "حافظ الأسد" من جديد في درعا

احتج مئات السوريين في مدينة درعا، الأحد، على إقامة تمثال جديد لوالد رئيس النظام السوري، حافظ الأسد، بعد ما يقرب من ثمانية أعوام على إسقاط التمثال الأصلي في بداية الحرب السورية.

وقال متظاهرون وشهود إن السكان خرجوا إلى شوارع الحي القديم بالمدينة، الذي دمرته الحرب، داعين لإسقاط بشار الأسد قبل أيام من الذكرى الثامنة لبدء الصراع.

وهتف المتظاهرون "سوريا لينا مو لدار الأسد " وذلك في الوقت الذي أغلقت فيه قوات أمن النظام المنطقة لمنع انضمام سكان من مناطق أخرى بالمدينة للمظاهرة.

وكانت درعا مهداً لاحتجاجات سلمية على حكم أسرة الأسد في عام 2011، وهي الاحتجاجات التي قابلها النظام السوري بقوة مفرطة مما أدى إلى سقوط قتلى قبل انتشارها في أنحاء سوريا.

واستعاد جيش النظام السوري، بدعم جوي من روسيا وميليشيات إيرانية، السيطرة على درعا في يوليو/تموز في إطار سعيه لاستعادة السيطرة على معظم أنحاء البلاد.

لكن سكان في درعا قالوا إن مشاعر الاستياء تتزايد بينهم منذ ذلك الحين بسبب تعزيز الشرطة السرية التابعة للأسد سيطرتها مجدداً على المدينة.

وأعلنت حكومة النظام السوري، الأحد، عطلة لموظفيها ولتلاميذ المدارس لحضور تجمع موال لها احتفالاً بتنصيب تمثال برونزي جديد لحافظ الأسد في نفس مكان التمثال السابق الذي أسقطه المحتجون.

وقال شاهد إن هذ التجمع انفض بعد أن أثار إطلاق نار من مكان قريب من الميدان ذعراً بين الحضور.

"بدل الإعمار تنصب تذكاراً"

ورفعت مجموعة من الشبان يحتجون في الحي القديم في درعا لافتة تؤكد أن التمثال الجديد سيسقط لأنه ينتمي إلى الماضي وأنهم لا يرحبون بنصبه في هذا المكان.

وكُتب على لافتة أخرى: "البلد دمرت وبدل الإعمار تنصب تذكاراً".

ويشكو سكان كثيرون في محافظة درعا من عدم عودة الخدمات بشكل كامل ومن انقطاع مزمن للكهرباء في حين يخشى شبان كثيرون من قيام النظام بحملة تجنيد عسكري لقتال عناصر المعارضة.