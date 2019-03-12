"دولة الخلافة" تنهار.. وداعش يستنفر مناصريه بتسجيل جديد

على وقع الضربات الجوية والأرضية التي تنهال على ما تبقى من داعش في أطلال "دولة الخلافة"، في الباغوز، على الضفة الشرقية لنهر الفرات، شرق سوريا، يحاول التنظيم استنهاض عناصره للانتقام.

فبعد أفول "دولة الخلافة المزعومة" وانحسارها على مساحات قليلة في سوريا، دعا مقاتلو داعش، المحاصرون من قبل قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، في موطئ قدمهم الأخير شرق سوريا، أنصارهم في جميع أنحاء العالم لشن هجمات دفاعاً عنهم، وذلك في تسجيل صوتي صدر حديثاً.

وجاء في التسجيل القصير - ومدته دقيقة ونصف - الذي نشره أنصار التنظيم على وسائل الإعلام الاجتماعي، وأورده موقع سايت الاستخباري في وقت متأخر من الاثنين، دعوة منقبل أحد قادة التنظيم إلى من سمَّاهم "الأشقاء المسلمين في أوروبا والعالم إلى النهوض ضد الصليبيين والانتقام لدينكم."

موضوع يهمك أفاد شاهد من رويترز، الثلاثاء، بأن المئات غادروا آخر جيب لداعش في الباغوز السورية. كما أفاد بأنهم استسلموا لقوات سوريا... استسلام داعشي جماعي بالباغوز.. والمعركة "بحكم المنتهية" سوريا

وقال الرجل إن "الطائرات الحربية الصليبية" و"الكفار الأكراد" يهاجمون شعبه.

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية كانت استأنفت ليل الأحد هجومها على داعش، بعد أن غادر الآلاف من المدنيين ومئات المقاتلين آخر جيب خاضع للمتطرفين.

وكان المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، كينو غابرييل، أكد في تصريحات لـ"الحدث" الثلاثاء أن عملية الباغوز منتهية أو بحكم المنتهية، لافتا إلى أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت.

وأشار غابرييل إلى أن طبيعة المنطقة الجغرافية واعتماد مقاتلي داعش على الاختباء في الأنفاق، إضافة إلى الألغام والعبوات الناسفة التي زرعوها هي التي تبطئ التقدم.