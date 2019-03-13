غارة روسية تستهدف سجن إدلب.. وفرار عشرات المتطرفين

أفاد مراسل "الحدث" مساء الأربعاء بفرار عشرات المتطرفين بعد غارة روسية بتنسيق تركي على السجن المركزي في إدلب، شمال غرب سوريا.

إلى ذلك، أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، في اتصال مع الحدث أن هناك تصعيداً واضحاً من قبل سلاح الجو الروسي في منطقة إدلب.

وشدد على أن إحدى الغارات استهدفت سجن إدلب المركزي، ما أدى إلى فرار العديد من المتطرفين، ومن بعض الخلايا الموالية للنظام السوري.

كما أشار إلى أنه جرى القبض على بعضهم من قبل "هيئة تحرير الشام"، في حين لاذ آخرون بالفرار.

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إلى ذلك، أوضح أن هذا التصعيد الجوي الروسي يتم بالتنسيق مع الأتراك، لأول مرة، وهدف أنقرة من وراء ذلك، بحسب تعبيره، أن تثبت للعالم أنها تحارب المتطرفين، في حين أنها أمنت لهم الغطاء لسنوات.

استهداف مستودع أسلحة

من جهته، أعلن الجيش الروسي في وقت سابق الأربعاء أن طائراته الحربية دمرت مستودع أسلحة تابع للقاعدة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الغارة استهدفت مستودعاً تابعاً للنصرة فرع القاعدة في إدلب، مضيفة أن الهجوم تم بالتنسيق مع تركيا.

كذلك ذكرت الوزارة أن الغارة شنت عقب تلقي روسيا معلومات حول تسليم شحنة كبيرة من الطائرات بدون طيار إلى المستودع، كانت ستستخدم للهجوم على قاعدة روسية.

في المقابل، أفاد معارضون ورجال إنقاذ وسكان أن قوات النظام السوري قصفت بدعم من طائرات روسية بلدات تسيطر عليها فصائل متشددة من المعارضة في شمال غرب سوريا في أشد ضربات توجهها منذ أسابيع لآخر معقل للمعارضة في البلاد.

ويعيش داخل هذا الجيب حالياً نحو أربعة ملايين شخص منهم مئات الآلاف من معارضي الأسد الذين فروا إلى هناك من أنحاء أخرى في سوريا.



يذكر أن إدلب خاضعة للحماية بموجب اتفاق لخفض التصعيد توصلت إليه العام الماضي روسيا، حليفة الأسد الرئيسية، وإيران وتركيا، التي سبق لها دعم المعارضة وأرسلت قوات لمراقبة الهدنة.