مسؤول أميركي رداً على أنقرة: لم نبحث هجوما تركيا بسوريا

نفى مسؤول أميركي الأربعاء ما نقلته وسائل إعلام عن أن الولايات المتحدة تبحث مع تركيا هجوماً محتملاً لتركيا في شمال شرق سوريا، وقال إن واشنطن لا تعتقد بأن مثل هذه العملية ضرورية للتصدي لمخاوف أنقرة الأمنية.

وكانت وسائل إعلام تركية رسمية نقلت عن مسؤول عسكري تركي قوله يوم الثلاثاء إن أنقرة تبحث مع الولايات المتحدة وروسيا هجوماً محتملاً في منطقة بشمال شرق سوريا خاضعة لسيطرة مقاتلين يقودهم الأكراد.

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وقال المسؤول الأميركي شريطة عدم الكشف عن هويته "أميركا لا تبحث هجوماً تركياً في شمال شرق سوريا مع تركيا".

إلى ذلك، أضاف "لقد أجرينا مراراً مباحثات بشأن آلية أمنية أو "منطقة آمنة" في شمال شرق سوريا من شأنها أن تتصدى للمخاوف الأمنية التركية".

وأوضح قائلاً: "تفاصيل الآلية الأمنية قيد البحث والتطوير، لكنها من وجهة النظر الأميركية لا تتطلب هجوماً تركياً".