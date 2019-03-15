بروكسيل.. 7 مليارات دولار للاجئي ونازحي سوريا

بلغت قيمة التعهدات التي أعلنها المجتمع الدولي للاجئين والنازحين السوريين خلال مؤتمر المانحين الذي عقد الخميس في بروكسل، سبعة مليارات دولار، بحسب ما أعلنت المفوضية الأوروبية التي شاركت في ترؤس المؤتمر مع الأمم المتحدة.

وأعلن المفوض الأوروبي، خريستوس ستيليانيدس، في ختام المؤتمر أن "إجمالي التعهدات بلغ سبعة مليارات دولار"، علماً أن الأمم المتحدة كانت قدرت الحاجات للعام 2019 بتسعة مليارات دولار.

من جهته، قال مساعد الأمين العام للامم المتحدة، مارك لوكوك، "نحن مسرورون في ما يخص الأمم المتحدة. شكرا لسخائكم". لكنه ذكر أن "المساعدة وحدها لا يمكنها معالجة الأزمة السورية".