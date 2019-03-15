رحلة الخروج من الباغوز.. شاهد داعشية ترمي طفلاً وتتأفف

يستمر خروج عناصر داعش من الباغوز على الضفة الشرقية لنهر الفرات في سوريا، يرافقهم نساء وأطفال.

فقد خرج الخميس المئات مع النساء والأطفال الذين سلكوا طريقاً ترابية وعرة.

والتقطت الكاميرا مشاهد مؤلمة لأطفال صغار يجرون أجسادهم الصغيرة صعوداً إلى أعلى التلة التي سلكوها للخروج من الباغوز.

Watch this pure evil daesh woman drag her own very small children out of Baghouz as if they are dirt and how she is being violent to them

vid via @RE_N_AS pic.twitter.com/cmF1fYKUgq — Rojava (@AzadiRojava) March 14, 2019

وبدت إحدى النساء الداعشيات تشد ولدين بيديهما، وفي حين بدأ أحدهما بالبكاء، جذبته بقوة قبل أن ترميه أرضاً وتصرخ لامرأة أخرى قائلة: "تعالي خدي ابنك".

كما التقطت الصور مشاهد لأطفال آخرين يحملون أمتعة، بعضهم يبكي، وجلهم في حالة يرثى لها.

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية كانت شنت الأسبوع الماضي هجوماً على آخر جيب للتنظيم في شمال شرقي سوريا.

وأفادت القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة أن بعض عناصر داعش وبعض المدنيين اختبأوا في الأنفاق.

وكان الهجوم على آخر بقعة في الباغوز يتحصن فيها عناصر داعش مع عائلاتهم تأجل مراراً خلال الأسابيع الماضية، للسماح بإجلاء الآلاف، وكثيرون منهم من أقارب المسلحين.

وفر عشرات الآلاف من الجيب خلال الأسابيع الماضية، ونُقل معظمهم إلى مخيم في الهول بشمال شرقي سوريا.