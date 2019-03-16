3000 شخص خرجوا من الباغوز خلال يومين ولجأوا لـ"الهول"

وصل نحو 3000 شخص إلى مخيم الهول (شمال شرقي سوريا) خلال اليومين الماضيين، بعد مغادرتهم آخر جيب لداعش في الباغوز، حسب ما أعلنته منظمة إغاثية دولية اليوم السبت.

وقالت "لجنة الإنقاذ الدولية" في بيان اليوم، إن معظم الوافدين الجدد كانوا من النساء والأطفال، وبذلك يصل عدد سكان مخيم الهول في محافظة الحسكة إلى أكثر من 69 ألف شخص.

وأضافت اللجنة أن 122 شخصا، معظمهم من الأطفال والرضع، ماتوا وهم في طريقهم إلى المخيم منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويرجع ذلك أساسا إلى سوء التغذية الحاد والالتهاب الرئوي والجفاف والإسهال.

وغادر الآلاف، بمن فيهم مقاتلو داعش وأسرهم، آخر قطعة من الأرض كانت تحت سيطرة التنظيم على مدار الأسابيع الماضية مع تقدم مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ببطء في المنطقة القريبة من الحدود العراقية.

وتخوض قوات سوريا الديمقراطية، اليوم السبت، اشتباكات متقطعة ضد تنظيم داعش المحاصر في الباغوز.

وقال المتحدث باسم "قسد" في دير الزور عدنان عفرين السبت لوكالة "فرانس برس": "اندلعت اشتباكات أمس الجمعة وما زالت مستمرة حتى الآن".

ومن موقع تابع لقوات سوريا الديمقراطية داخل بلدة الباغوز، شاهد فريق وكالة فرانس برس، صباح السبت، دخاناً يتصاعد من الجيب المحاصر، كما كان من الممكن سماع أصوات قصف مدفعي متقطع وكذلك تحليق كثيف لطائرات التحالف الدولي ضد داعش.

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ويأتي ذلك غداة شن تنظيم داعش ثلاث هجمات انتحارية متزامنة استهدفت تجمعات للخارجين من الباغوز، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص منهم على الأقل وإصابة ثلاثة من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية.

وتستهدف قوات سوريا الديموقراطية وطائرات التحالف مواقع التنظيم ليلاً فيما تخفف وتيرة قصفها خلال ساعات النهار. ويهدف هذا التكتيك إلى "تخويف" مقاتلي التنظيم من أجل تسليم أنفسهم ودفع المدنيين للخروج، بحسب قوات سوريا الديمقراطية.

وأشار عفرين إلى عدم وجود أي "مؤشرات للاستسلام" السبت، موضحاً أن "في حال وجود أشخاص يريدون الاستسلام سيتوقف مرة أخرى العمل العسكري".

ومنذ مطلع الأسبوع، أحصت قوات سوريا الديمقراطية خروج أكثر من 4000 شخص غالبيتهم من المقاتلين.

وفي الأسابيع الأخيرة، علّقت هذه القوات مراراً هجومها ضد جيب التنظيم، ما أتاح خروج عشرات الآلاف من الأشخاص، غالبيتهم نساء وأطفال من أفراد عائلات المقاتلين، وبينهم عدد كبير من الأجانب.

وتم نقل الرجال المشتبه بأنهم متطرفون إلى مراكز اعتقال، فيما أرسل الأطفال والنساء إلى مخيمات في شمال شرق البلاد أبرزها مخيم الهول.